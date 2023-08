Smarta prylar som hjälper dig komma igång med träningen

Träning. Ett ord som framkallar rysningar hos den delen av populationen som har vett att förstå hur trevligt det är att unna sig något. Men nu gnager minnet av den där kvällen när du äntrade ”bärsärk-mode” på kinabuffén och åt så mycket friterad kyckling att Colonel Sanders anhöriga gjorde sig redo för global kycklingbrist.

Som tur går det att shoppa bort ett dåligt samvete och på köpet inhandla någonting som faktiskt är bra för dig. Träningsprylar. Vi håller med, träning kan vara helvetet på jorden, men känslan som infinner sig efteråt. Nej, inte träningsvärken som får dig att stappla fram som Frankensteins monster, utan den svårslagna känslan av endorfiner som rusar genom kroppen. Den känslan.

Häng med på ett prylsvep bland grejerna som är bra för såväl kropp som själ – en del är till med roliga!

Väger allt förutom din själ

En gång i tiden vägde vågar din vikt. Idag är situationen aningen annorlunda. Tanita BC-602 väger fett, muskel, ben och vätska i kroppen. Bland annat; den visar även hur många kalorier du kan äta dagligen. Du kan dessutom lagra sex olika personer i vågens minne. Ett måste för dig som vill komma i form.

Pris: Kostar 2 816 kronor hos Amazon

Enkelt och roligt

Allt du behöver för att ha roligt är en gräsmatta och en fotboll. Skrapa ihop två lag i grannskapet eller utmana kvarterets ungar på en match. Den officiella matchbollen för fotbolls-VM 2022 kostar visserligen en slant. Men då du hyser ambitioner som till och med skulle få Zlatan att verka som en amatör spelar det ingen roll. Du vill ha en boll vars ytpaneler sammanfogats med hjälp av värme och enhörningstårar. Att du sedan skjuter tåfjuttar är en annan femma.

Pris: Kostar 1 119 kronor hos Unisport

Inte smart men bättre

Smarta klockor i all ära, men du vill ha en klocka som tål i princip all sorts träning och som dessutom tål kraftigt mjällavfall, hetsiga släktmiddagar, ett batteri som räcker hur länge som helst och som dessutom kan laddas av solen. Säg hej till Casio G-Shock GW-M5610-1! Vattentät ned till 200 meters djup, tål stötar, stoppursfunktion och framför allt behöver den inte laddas varje dag!

Pris: Kostar 1 531 kronor hos Amazon

Ingen oro när du ror

Skippa motionscykeln och löpbandet. Vill du träna hela kroppen på en och samma gång är det en roddmaskin du ska ha. Vi har testat sådana här tingestar på lokala gym och tro oss, det här är ingen lek. Efter 10 minuter har du såväl fettucini-armar som spaghettiben.

Bluefin Fitness Blade Air är kompatibel med Kinomap, med träningsvideos från hela världen, livecoaching och träningsklasser plus strukturerade träningspass för din rodd.

Pris: Kostar 6 148 kronor hos Amazon

Susa fram i trafiken

F.I.T. 84 PRO från K2 passar bra för dig som vill ha dina inlines för träning. De är designade för åkare som värdesätter stabilitet (det är du, kära läsare). Ovandelen är tillverkad i ett meshmaterial som ger bra ventilerande egenskaper och hög komfort. Responsiv aluminiumskena ger bra fart och accleration,

Snabbsnörningssystemet gör de enkla att ta eller på, samtidigt som det ger en omslutande passform runt hela foten. Några kilometer varje dag med inlines kommer att göra susen för din kondition.

Pris: Kostar 1 599 kronor hos Stadium

Klippkort till akuten

Klart du ska ha en skateboard! En Arbor Longboard! En bräda som för tankarna till Sims Taperkick. Du kunde ju åka en gång i tiden. Du kommer fortfarande ihåg låttexten till Magnum Bonums låt Skateboard ”bongo bongo, big mac och så fransiga jeans!”. En skateboard uppfyller faktiskt träningskriteriet, trots sina hjul, det är ett evigt sparkande med foten för att ta sig framåt. Och du kommer samtidigt att ge Sveriges at-läkare mycket att praktisera på. Glöm inte hjälm!

Pris: Kostar 2 350 kronor hos Amazon

Allt börjar med ett hoppfullt första skutt

Ja, det kan vara jobbigt att vilja ta tag i sin hälsa men inte veta exakt hur. Just därför är smarta träningsprylar ett bra alternativ, då många av dem har tillhörande mobilappar med tonvis av information. Ett exempel är detta smarta hopprep som inte bara håller koll på dina hopp, utan även hur många kalorier du förbränner per pass. Appen hjälper dig också med olika typer av intervallträning och belönar dig med spelliknande utmärkelser. Men bäst av allt är nog att du via appen kan utmana andra användare i mer intensiva övningar.

Kostar 532 kronor hos Amazon.se

Aktivitetsarmbandet – nybörjarens bästa vän

Fitbits aktivitetsarmband är inte bara händiga till vardags, utan även när du är i startgroparna för att påbörja en hälsosammare livsstil. Den har nämligen en välutvecklad träningsfunktion som loggar olika typer av aktiviteter. Löpning, crosstrainer, raska promenader och cykling är några exempel. Kombinerat med den superba gps-funktionaliteten har du då möjlighet att spåra exakt när i din rutt du börjar förbränna kroppsfett. Lägger du till en prenumeration på det analyserar armbandet även dina sömn- och hälsovanor.

Kostar 1 851 kronor hos Teknikproffset

Spirituell arvtagare till Wii Fit

Och på tal om vågar, minns ni Wii Fit? Spelutvecklaren Nintendos ambitiösa träningsspel ackompanjerades av en speciell våg som lät oss använda hela kroppen till olika typer av balansspel och mer seriösa träningsövningar. Numera finns det dock en spirituell uppföljare för deras Switch-konsol. Här är vågen dock utbytt mot en särskild töjbar ring samt ett elastiskt kardborrband att fästa runt ena låret. Tillvägagångssättet må skilja sig rejält, men principen är densamma – att använda tv-spelet som ett kul träningsredskap för hela familjen.

Pris: Kostar från 729 kronor på Prisjakt.se